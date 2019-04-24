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Україна передасть Франції викрадену з музею Нансі картину

Новини » Надзвичайні події    24.04.2019 - 05:29
Україна передасть Франції викрадену з музею Нансі картину
Фото: посол Франції Ізабель Дюмон (/twitter.com/MVS_UA)

Картина Поля Сіньяка "Порт Ла-Рошель" була викрадена в 2018 році з французького музею

Українські правоохоронці під час затримання злочинного угруповання у Києві, виявили кілька творів мистецтва, серед яких - картина Поля Сіньяка "Порт Ла - Рошель", викрадена в 2018 році з музею Нансі, яку мають намір повернути у Францію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон висловила високу оцінку роботі українських поліцейських і подякувала їм за виявлення викраденої у Франції картини, яка оцінюється в 1,5 мільйона доларів.

"Це як бальзам на душу після того, що сталося з Нотр-Дамом", - заявила Дюмон у вівторок, 23 квітня.

Українська влада має намір повернути картину Франції найближчим часом.

Повідомляється, що за даними слідства, кілька місяців тому українські оперативники отримали інформацію, що група громадян України намагається знайти покупців на картини, викрадені в Європі.

Під час розслідування з'ясувалося, що один зі злочинців причетний не лише до крадіжки картини "Ла-Рошель", а й до вбивства відомого у Києві ювеліра Сергія Кисельова.

 

Фото: викрадена у Франції картина

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція розкрила вбивство ювеліра Сергія Кисельова, який загинув у результаті стрілянини в Дніпровському районі столиці. Правоохоронці затримали трьох людей 1969, 1870 і 1975 року народження, при обшуку у яких були вилучені зброя, гранати, а також твори мистецтва, серед яких і картина Поля Сіньяка "Порт Ла-Рошель".

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