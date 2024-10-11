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В Нидерландах опровергли информацию о сокращении помощи Украине

Нидерланды, Пятница 11 октября 2024 22:38
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В Нидерландах опровергли информацию о сокращении помощи Украине Фото: министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

У Нидерландов есть еще более 6 млрд евро на военную помощь Украине. Сокращения поддержки не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса в соцсети Х.

"Я вижу, что гуляют сообщения о том, что помощь Украине будет сокращена на 1 млрд евро. Это не так. Ни на один евро меньше не пойдет в Украину. Всего на военную поддержку было выделено 10,4 млрд евро. Из них почти 4 млрд евро уже было потрачено, остается еще более 6 млрд евро", - написал Брекельманс.

Он отметил, что стремится, чтобы помощь Украине была доставлена как можно быстрее. Именно поэтому некоторые контракты заключаются, например, в 2024 году, а не в 2025 году.

"Украина ведет напряженную борьбу и не может ждать. Как Нидерланды, мы продолжаем поддерживать Украину. Мы одна из стран, оказывающих относительно высокий уровень поддержки", - подчеркнул министр.

Брекельманс добавил, что деньги также доступны другим формам поддержки, например, энергетической инфраструктуры.

Помощь Украине от Нидерландов

Нидерланды с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину активно поддерживают нашу страну.

В частности, недавно Украина получила первые истребители F-16 от Нидерландов. Также страна анонсировала инициативу по дронам.

В конце июня Нидерланды объявили о планах передать Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot в сотрудничестве с другой страной. Амстердам готов был предоставить основную часть системы, но остальные составляющие обязаны быть поставлены партнером.

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