У Нідерландах спростували інформацію про скорочення допомоги Україні

Нідерланди мають ще понад 6 млрд євро на військову допомогу Україні. Скорочення підтримки не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса у соцмережі Х .

"Я бачу, що гуляють повідомлення про те, що допомога Україні буде скорочена на 1 млрд євро. Це не так. На жоден євро менше не піде в Україну. Загалом на військову підтримку було виділено 10,4 млрд євро. З них майже 4 млрд євро вже було витрачено, залишається ще понад 6 млрд євро", - написав Брекельманс.

Він зазначив, що прагне, щоб допомога Україні була доставлена якнайшвидше. Саме тому деякі контракти укладаються, наприклад, у 2024 році, а не у 2025.

"Україна веде напружену боротьбу та не може чекати. Як Нідерланди, ми продовжуємо підтримувати Україну. Ми одна з країн, які надають відносно високий рівень підтримки", - наголосив міністр.

Брекельманс додав, що гроші також доступні для інших форм підтримки, наприклад, енергетичної інфраструктури.