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У Нідерландах спростували інформацію про скорочення допомоги Україні

Нідерланди, П'ятниця 11 жовтня 2024 22:38
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У Нідерландах спростували інформацію про скорочення допомоги Україні Фото: міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Нідерланди мають ще понад 6 млрд євро на військову допомогу Україні. Скорочення підтримки не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса у соцмережі Х.

"Я бачу, що гуляють повідомлення про те, що допомога Україні буде скорочена на 1 млрд євро. Це не так. На жоден євро менше не піде в Україну. Загалом на військову підтримку було виділено 10,4 млрд євро. З них майже 4 млрд євро вже було витрачено, залишається ще понад 6 млрд євро", - написав Брекельманс.

Він зазначив, що прагне, щоб допомога Україні була доставлена якнайшвидше. Саме тому деякі контракти укладаються, наприклад, у 2024 році, а не у 2025.

"Україна веде напружену боротьбу та не може чекати. Як Нідерланди, ми продовжуємо підтримувати Україну. Ми одна з країн, які надають відносно високий рівень підтримки", - наголосив міністр.

Брекельманс додав, що гроші також доступні для інших форм підтримки, наприклад, енергетичної інфраструктури.

Допомога Україні від Нідерландів

Нідерланди від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно підтримують нашу країну.

Зокрема, нещодавно Україна отримала перші винищувачі F-16 від Нідерландів. Також країна анонсувала ініціативу щодо дронів.

Наприкінці червня Нідерланди оголосили про плани передати Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot у співпраці з іншою країною. Амстердам готовий був надати основну частину системи, проте інші компоненти мали бути зацікавленими поставлені партнером.

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