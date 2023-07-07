RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Нидерландах распалась правящая коалиция. Рютте подал в отставку

Фото: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Правящая коалиция Нидерландов распалась, поскольку ее члены не смогли договориться о политике предоставления убежища. Премьер-министр Марк Рютте подал в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Это правительство руководило страной 1 год и 178 дней, с 10 января 2022-го, однако партии-члены коалиции месяцами не могли достичь согласия по поводу того, как реформировать свою систему предоставления убежища. Особую напряженность вызвало предложение партии VVD ограничить въезд членов семей беженцев, уже находящихся в стране.

56-летний премьер Марк Рютте занимает должность с 2010 года, что является самым длинным сроком для Нидерландов. Нынешнее правительство для него четвертое. Вероятно, новые парламентские выборы пройдут в течение 90 дней.

"Письменное заявление об отставке всего Кабинета Министров передано королю", - заявил Рютте

Марк Рютте и Украина

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте с самого начала полномасштабного российского вторжения поддержал Украину. Он является одним из главных активистов по вопросу предоставления F-16 для нашего государства.

Нидерланды возглавляют коалицию по подготовке украинских пилотов, Рютте заявлял, что возможность поставки Украине F-16 будет рассматриваться только после того, как украинские пилоты закончат подготовку.

Также глава правительства Нидерландов считает, что члены НАТО на саммите в Вильнюсе должны дать Украине сигнал о вступлении в Альянс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Марк Рютте