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В Нидерландах сделали очередное заявление о передаче Украине F-16

Новина українською →
Украина, Пятница 26 мая 2023 21:13
В Нидерландах сделали очередное заявление о передаче Украине F-16 Фото: в Нидерландах сделали очередное заявление о передаче Украине F-16 (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Нидерланды рассмотрят возможность поставки Украине F-16 только после того, как украинские пилоты закончат обучение по их управлению.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, пишет CNN.

По его словам, хотя Нидерланды и возглавляют коалицию по подготовке украинских пилотов, реальная поставка F-16 будет возможна только после того, как она завершится.

"Решение о поставках F-16 еще не принято. Опять же на это в первую очередь применяется американское разрешение. Если вы собираетесь тренироваться, то очевидно, что вы бы серьезно об этом задумались. Но это еще не решено", - заявил Рютте. .

Истребители для Украины

На прошлой неделе, во время саммита G7, президент США Джо Байден заявил о поддержке обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16. Накануне ряд стран заявили о готовности присоединиться к инициативе.

Да, Нидерланды и Дания возглавляют коалицию по подготовке пилотов при поддержке Великобритании и Бельгии.

Позже руководитель Пентагона Остин Ллойд, обучение может начаться уже в ближайшие недели, а Нидерланды тем временем могут стать первой страной, которая передаст Украине F-16.

По мнению руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Украина делает все возможное, чтобы ускорить поставки первых истребителей. В то же время речь идет не о большом сроке, а о месяцах.

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