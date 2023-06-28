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Саммит НАТО в Вильнюсе решающий, мы должны дать Украине сигнал, - премьер Нидерландов

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Гаага, Среда 28 июня 2023 10:46
Саммит НАТО в Вильнюсе решающий, мы должны дать Украине сигнал, - премьер Нидерландов Фото: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Члены НАТО должны дать Украине сигнал о вступлении в Альянс. Поэтому июльский саммит в Вильнюсе будет решающим.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RLT.

Соответствующее заявление премьер Нидерландов сделал на встрече представителей НАТО в Гааге. На ней присутствовали генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, президенты Румынии, Польши, Литвы, премьер-министры Бельгии, Норвегии и Албании.

Рютте отметил, что саммит НАТО в Вильнюсе будет решающим, в том числе по вопросу вступления Украины.

"Это будет решающий саммит. Мы должны дать Украине четкий сигнал на саммите, что ее будущее, безусловно, в НАТО", - сказал он.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Саммит лидеров стран НАТО состоится в столице Литвы 11-12 июля. Украина ожидает, что на саммите будет принято политическое решение по вступлению. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина ожидает четкого графика вступления и гарантий безопасности.

Больше о том, сможет ли Украина получить гарантии безопасности и четкие заверения о будущем вступлении в НАТО - читайте в материале РБК-Украина.

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