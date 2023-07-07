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У Нідерландах розпалася правляча коаліція. Рютте подав у відставку

Фото: прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Правляча коаліція Нідерландів розпалась, оскільки її члени не змогли домовитися про політику надання притулку. Прем'єр-міністр Марк Рютте подав у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Цей уряд керував країною 1 рік і 178 днів, з 10 січня 2022-го, однак партії-члени коаліції місяцями не могли досягти згоди щодо того, як реформувати свою систему надання притулку. Особливу напруженість викликала пропозиція партії VVD обмежити в'їзд членів сімей біженців, які вже перебувають у країні.

56-річний прем'р Марк Рютте обіймає посаду з 2010 року, що є найдовшим терміном для Нідерландів. Нинішній уряд є для нього четвертим. Ймовірно, нові парламентські вибори відбудуться протягом 90 днів.

"Письмова заява про відставку всього Кабінету Міністрів передана королю", - заявив Рютте

Марк Рютте та Україна

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте від початку повномасштабного російського вторгнення підтримав Україну. Він є одним із головних активістів у питанні надання F-16 для нашої держави.

Нідерланди очолюють коаліцію з підготовки українських пілотів, Рютте заявляв, що можливість постачання Україні F-16 розглядатиметься тільки після того, як українські пілоти закінчать підготовку.

Також, очільник уряду Нідерландів вважає, що члени НАТО на саміті у Вільнюсі повинні дати Україні сигнал щодо вступу до Альянсу.

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Марк Рютте