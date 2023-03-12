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В Гааге полиция жестко разогнала митинг экоактивистов: задержали 700 человек

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Гаага, Воскресенье 12 марта 2023 05:19
В Гааге полиция жестко разогнала митинг экоактивистов: задержали 700 человек Фото: в Гааге на протесте задержали 700 экоактивистов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В нидерландской Гааге задержали около 700 участников климатического протеста Extinction Rebellion, перекрывших автомагистраль A12, связывающую город с другими населенными пунктами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Демонстранты несколько часов блокировали дорогу, начиная с полудня, несмотря на запрет. Полиция призвала активистов уйти, но некоторые из них это игнорировали. После нескольких призывов правоохранители задействовали водометы. Оставшиеся активисты вооружились дождевиками и зонтиками.

Демонстрантов, не ответивших на призывы полиции, доставили в полицейский участок городскими автобусами. Кроме того, муниципалитет предоставил активистам возможность пройти медицинское освидетельствование и высушить одежду после водометов.

Мэр Гааги заявил, что ему "печальный" тот факт, что пришлось задействовать водометы.

Напомним, что 7 марта в Париже на митинге против пенсионной реформы задержали более 10 человек.

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