В Гааге полиция жестко разогнала митинг экоактивистов: задержали 700 человек

В нидерландской Гааге задержали около 700 участников климатического протеста Extinction Rebellion, перекрывших автомагистраль A12, связывающую город с другими населенными пунктами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS .

Демонстранты несколько часов блокировали дорогу, начиная с полудня, несмотря на запрет. Полиция призвала активистов уйти, но некоторые из них это игнорировали. После нескольких призывов правоохранители задействовали водометы. Оставшиеся активисты вооружились дождевиками и зонтиками.

Демонстрантов, не ответивших на призывы полиции, доставили в полицейский участок городскими автобусами. Кроме того, муниципалитет предоставил активистам возможность пройти медицинское освидетельствование и высушить одежду после водометов.

Мэр Гааги заявил, что ему "печальный" тот факт, что пришлось задействовать водометы.