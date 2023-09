"Конец ископаемому топливу" и приклееные ступни. Экоактивисты прервали полуфинал US Open

На старте второй партии поединка трио экологических активистов устроили акцию протеста на верхнем ярусе теннисной арены. Организаторы были вынуждены прервать матч на 49 минут.

Протестующие относятся к движению Extinction Rebellion. Своей акцией они попытались привлечь общественное внимание к проблеме глобального потепления, спровоцированной ископаемым топливом. Все трое одели футболки с надписью End Fossil Fuels ("Конец ископаемому топливу"), а один из активистов даже приклеил ступни к полу.

Служба безопасности US Open потратила около 50 минут, чтобы прекратить протест экоактивистов. В конце концов их вывели со стадиона и передали в руки полиции Нью-Йорка. Пока неизвестно, по какой статье протестующим выдвинут обвинения.

Спикер Extinction Rebellion Майлз Грант после акции рассказал, что изменение климата влияет и на спорт. Он отметил, что каждый год средняя температура на престижных теннисных турнирах растет, увеличивая опасность для спортсменов и болельщиков. Средняя температура на US Open этого года – на 10 градусов выше нормы.

Three climate protesters who were calling for an end to fossil fuels delayed the U.S. Open match between Coco Gauff and Karolina Muchova by nearly an hour early in the second set. One protester even glued his feet to the floor causing them to be pried up.#USOpen #USOpen2023 pic.twitter.com/BwM6F2jVGK