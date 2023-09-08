"Конец ископаемому топливу" и приклееные ступни. Экоактивисты прервали полуфинал US Open

Полуфинальный матч Открытого чемпионата США по теннису между американкой Кори Гауфф и Каролиной Муховой из Чехии пришлось остановить почти на час из-за акции климатических активистов на трибунах Стадиона Артура Эша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

На старте второй партии поединка трио экологических активистов устроили акцию протеста на верхнем ярусе теннисной арены. Организаторы были вынуждены прервать матч на 49 минут.

Протестующие относятся к движению Extinction Rebellion. Своей акцией они попытались привлечь общественное внимание к проблеме глобального потепления, спровоцированной ископаемым топливом. Все трое одели футболки с надписью End Fossil Fuels ("Конец ископаемому топливу"), а один из активистов даже приклеил ступни к полу.

Служба безопасности US Open потратила около 50 минут, чтобы прекратить протест экоактивистов. В конце концов их вывели со стадиона и передали в руки полиции Нью-Йорка. Пока неизвестно, по какой статье протестующим выдвинут обвинения.

Спикер Extinction Rebellion Майлз Грант после акции рассказал, что изменение климата влияет и на спорт. Он отметил, что каждый год средняя температура на престижных теннисных турнирах растет, увеличивая опасность для спортсменов и болельщиков. Средняя температура на US Open этого года – на 10 градусов выше нормы.