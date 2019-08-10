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У Нідерландах обвалився дах стадіону футбольного клубу AZ Alkmaar

Новини » Надзвичайні події    10.08.2019 - 21:04
У Нідерландах обвалився дах стадіону футбольного клубу AZ Alkmaar
Фото (twitter.com/NHNieuws/)

В результаті інциденту потерпілих немає

Дах стадіону голландського футбольного клубу AZ Alkmaar частково обрушилася в суботу, постраждалих немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нідерландську телерадиовещательную корпорації.

Повідомляється, що відвідувачів на стадіоні в цей момент не було, ніхто не постраждав. Причина обвалення залишається невідомою.

Наголошується, що суботу в Нідерландах пориви вітру досягають 22 м/с. На місці інциденту працює поліція.

Наступна домашня гра AZ Alkmaar запланована на 13 серпня, клуб зустрічається з українською командою "Маріуполь" в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Поки не зрозуміло, чи зможе вона відбутися на стадіоні.

Нагадаємо, із-за сильного вітру зірвало дахи будинків і попадали дерева. На вул. Лисенка зірвало частину даху будинку з-за сильного вітру. Ніхто не постраждав. З-за сильного вітру на зупинку Івана Шевцова впало сухе дерево, в результаті чого постраждала жінка.

Раніше в Харкові сталося руйнування покрівлі торгового павільйону, в результаті якого постраждали люди. Надзвичайна подія сталася за адресою проспект Московський, 256. В результаті події постраждало 4 людини.

 

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