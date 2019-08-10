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В Нидерландах обрушилась крыша стадиона футбольного клуба AZ Alkmaar

Новости » Происшествия    10.08.2019 - 21:04
В Нидерландах обрушилась крыша стадиона футбольного клуба AZ Alkmaar
Фото (twitter.com/NHNieuws/)

В результате инцидента пострадавших нет

Крыша стадиона голландского футбольного клуба AZ Alkmaar частично обрушилась в субботу, пострадавших нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию.

Сообщается, что посетителей на стадионе в этот момент не было, никто не пострадал. Причина обрушения остается неизвестной.

Отмечается, что субботу в Нидерландах порывы ветра достигают 22 м/с. На месте инцидента работает полиция.

Следующая домашняя игра AZ Alkmaar запланирована на 13 августа, клуб встречается с украинской командой "Мариуполь" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Пока не понятно, сможет ли она состояться на стадионе.

Напомним, из-за сильного ветра в Киеве сорвало крыши домов и попадали деревья. На ул. Лысенко сорвало часть крыши из дома из-за сильного ветра. Никто не пострадал. Из-за сильного ветра на остановку Ивана Шевцова упало сухое дерево, в результате чего пострадала женщина.

Ранее в Харькове произошло разрушение кровли торгового павильона, в результате которого пострадали люди. Чрезвычайное происшествие произошло по адресу проспект Московский, 256. В результате происшествия пострадало 4 человека.

 

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