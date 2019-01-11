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У Харкові унаслідок руйнування торговельного павільйону постраждали 4 людей

Новини » Надзвичайні події    11.01.2019 - 20:45
У Харкові унаслідок руйнування торговельного павільйону постраждали 4 людей
Фото: місце події (kharkiv.web2ua.com)

Подія сталася за адресою проспек Московський, 256

У Харкові 11 січня відбулося руйнування крівлі торговельного павільйону, унаслідок якого постраждали люди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України

Як зазначається, надзвичайна подія сталася за адресою проспект Московський, 256. 

"Станом на 20:05, внаслідок події постраждало 4 особи. На місці події залучено 55 чоловік та 15 од. техніки, з них від ДСНС 45 чол. о/с та 11 од. техніки", - йдеться в повідомленні. 

Як повідомляють місцеві ЗМІ, під тиском снігу завалився недобудований кіоск. 

Фото: місце події (kharkiv.web2ua.com)

 

#оперативна_інформація 11 січня у Харкові відбулося руйнування крівлі торговельного павільйону за адресою проспект Московський, 256. Станом на 20:05, внаслідок події постраждало 4 особи. На місці події залучено 55 чоловік та 15 од. техніки, з них від ДСНС 45 чол. о/с та 11 од. техніки. Головне управління ДСНС України у Харківській області Микола Чечоткін

Опубліковано ДСНС України Пʼятниця, 11 січня 2019 р.

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