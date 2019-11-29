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У Нідерландах кілька людей отримали поранення в результаті нападу з ножем

Новини » Надзвичайні події     29.11.2019 - 21:59
У Нідерландах кілька людей отримали поранення в результаті нападу з ножем
Ілюстративне фото (twitter.com/POL_DenHaag)

Напад стався на головній торговій вулиці в Гаазі

Поліція в Гаазі каже, що кілька людей постраждали в результаті колотого інциденту на головній торговельній вулиці голландського міста. Про це повідомляє РБК-Україна Twitter місцевої поліції.

Поліція в Гаазі повідомила, що кілька людей постраждали в результаті коле інциденту на головній торговельній вулиці голландського міста.

В результаті нападу озброєного чоловіка на Лондонському мосту, яке відбулося сьогодні, 29 листопада, постраждали 5 осіб. Як стверджують очевидці, нападник був озброєний ножем. Незабаром на місце події прибули правоохоронці та відкрили стрілянину.

Як відомо, британські правоохоронці кваліфікували напад на людей на Лондонському мосту як терористичний акт. У лондонській поліції заявили, що нападник, в якого стріляли силовики на Лондонському мосту, помер. Терорист був одягнений у муляж вибухового пристрою.

Пізніше стало відомо, в Британії загинув ще один постраждалий в результаті теракту на Лондонському мосту, так кількість загиблих зросла до 2.

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