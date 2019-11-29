Поліція підтвердила, що напад на Лондонському мосту був терактом

Фото: стрілянина в Лондоні (twitter.com adam_cannon)

Нападник був одягнений у обманний вибуховий пристрій

Поліція підтвердила, що напад на Лондонському мосту 29 листопада був терористичним актом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.

Наголошується, що нападник, у якого поліція стріляла на Лондонському мосту, помер. Правоохоронці додали, що підозрюваний був одягнений у обманний вибуховий пристрій.

"Поліція також підтвердила, що напад був терористичним актом", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що за попередніми даними британських правоохоронців, в результаті нападу на людей, яке сьогодні, 29 листопада, відбулося на Лондонському мосту, постраждали 5 осіб. Як стверджують очевидці, нападник був озброєний ножем.

Нагадаємо, ввечері 29 листопада в Лондоні чоловік з ножем почав нападати на людей на мосту. Незабаром на місце події прибули правоохоронці відкрили стрілянину.

Пізніше стало відомо, що правоохоронцям вдалося затримати чоловіка, який скоїв напад.