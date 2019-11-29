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В Нидерландах несколько человек получили ранения в результате нападения с ножом

Новости » Происшествия     29.11.2019 - 21:59
В Нидерландах несколько человек получили ранения в результате нападения с ножом
Иллюстративное фото (twitter.com/POL_DenHaag)

Нападение произошло на главной торговой улице в Гааге

Полиция в Гааге говорит, что несколько человек пострадали в результате колотого инцидента на главной торговой улице голландского города. Об этом сообщает РБК-Украина в Twitter местной полиции.

Полиция в Гааге сообщила, что несколько человек пострадали в результате колющего инцидента на главной торговой улице голландского города.

В результате нападения вооруженного мужчины на Лондонском мосту, которое произошло сегодня 29 ноября, пострадали 5 человек. Как утверждают очевидцы, нападавший был вооружен ножом. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители и открыли стрельбу.

Как известно, британские правоохранители квалифицировали нападение на людей на Лондонском мосту как террористический акт. В лондонской полиции заявили, что нападающий, в которого стреляли силовики на Лондонском мосту, умер. Террорист был одет в муляж взрывного устройства.

Позже стало известно, в Британии погиб еще один пострадавший в результате теракта на Лондонском мосту, так количество погибших выросло до 2.

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