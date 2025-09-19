В Нидерландах хотят исключить украинских мужчин-беженцев из системы предоставления жилья

Как пишет издание, исполняются обязанности министра по вопросам убежища и миграции Мона Кейзер заявила, что украинские мужчины, которые бежали в Нидерланды и имеют работу, должны сами обеспечивать себя жильем.

По ее словам, страна постепенно подходит к пределу своих возможностей в организации приюта. Она считает "совершенно разумным", чтобы мужчины, у которых есть работа и доход, самостоятельно находили и оплачивали жилье.

"Например, у родственников, которые уже здесь живут", - сказала Кейзер.

Также она сказала, что такие люди могли бы обратиться к работодателю. Министр утверждает, что работающие голландцы сами обеспечивают себя жильем.

Издание добавило, что Кейзер не считает жестоким призыв к людям, бежавшим от войны, самостоятельно обеспечивать себя жильем.

"Они все равно получают здесь защиту", - сказала она.

В то же время NOS пишет, что заставлять людей искать жилье министр не собирается, да и не может, поскольку согласно европейским соглашениям украинцы имеют право на жилье и образование.

Кейзер добавила, что матери с детьми продолжат получать приют.

"В их случае нельзя сказать: разбирайтесь сами", - говорит министров.

При этом украинцев, которые приехали в Нидерланды через другую страну ЕС, она намерена стимулировать к возвращению туда.

Что предшествовало

Как пишет NOS, соответствующее заявление является реакцией на призыв о помощи от Красного Креста и муниципалитетов, которым становится все труднее размещать украинцев. Из-за переполненных центров люди ночуют на улицах или в машинах.

Утверждается, что на данный момент муниципалитеты располагают примерно 97 тысячами мест для размещения украинцев, и все они заняты, хотя ежемесячно в страну прибывают еще сотни беженцев. В августе к Красному Кресту обратилось рекордное число - 435.

Права граждан Украины

Как известно, украинцы, которые бежали из своей страны из-за войны, подпадают под действие Европейской директивы о временной защите и поэтому имеют право на жилье и образование в Нидерландах

Данная мера недавно была продлена до 4 марта 2027 года. Таким образом, муниципалитеты обязаны исходя из своих возможностей и размеров - предоставлять места для приема и получают за каждого беженца финансовую компенсацию.

Мона Кейзер поддерживает действие директивы, но говорит, что она оставляет возможность отправлять людей обратно в страну, где они ранее находились, либо же просить их самостоятельно искать жилье.

Критика министра

В Красном Кресте считают заявление Кейзер не решением проблемы. Там настаивают, что количество мест для приема людей должно быть увеличено.

"Уже год к нам в отчаянии обращаются люди. Политики должны были еще год назад предложить решения. А именно: больше мест для размещения людей, бегущих от войны в Украине. Конечно, было бы хорошо, если люди могли переезжать в обычное жилье. Но его просто нет. Невозможно возложить эту ответственность на самих людей", - сказал представитель.