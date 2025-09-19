У Нідерландах хочуть виключити українських чоловіків-біженців із системи надання житла

Як пише видання, виконувачка обов'язків міністра з питань притулку та міграції Мона Кейзер заявила, що українські чоловіки, які втекли до Нідерландів і мають роботу, повинні самі забезпечувати себе житлом.

За її словами, країна поступово підходить до межі своїх можливостей в організації притулку. Вона вважає "абсолютно розумним", щоб чоловіки, які мають роботу і дохід, самостійно знаходили й оплачували житло.

"Наприклад, у родичів, які вже тут живуть", - сказала Кейзер.

Також вона сказала, що такі люди могли б звернутися до роботодавця. Міністр стверджує, що голландці, які працюють, самі забезпечують себе житлом.

Видання додало, що Кейзер не вважає жорстоким заклик до людей, які втекли від війни, самостійно забезпечувати себе житлом.

"Вони все одно отримують тут захист", - сказала вона.

Водночас NOS пише, що примушувати людей шукати житло міністр не збирається, та й не може, оскільки згідно з європейськими угодами українці мають право на житло та освіту.

Кейзер додала, що матері з дітьми продовжать отримувати притулок.

"У їхньому випадку не можна сказати: розбирайтеся самі", - каже міністрів.

При цьому українців, які приїхали до Нідерландів через іншу країну ЄС, вона має намір стимулювати до повернення туди.

Що передувало

Як пише NOS, відповідна заява є реакцією на заклик про допомогу від Червоного Хреста та муніципалітетів, яким стає дедалі важче розміщувати українців. Через переповнені центри люди ночують на вулицях або в машинах.

Стверджується, що наразі муніципалітети мають у своєму розпорядженні приблизно 97 тисяч місць для розміщення українців, і всі вони зайняті, хоча щомісяця в країну прибувають ще сотні біженців. У серпні до Червоного Хреста звернулася рекордна кількість - 435.

Права громадян України

Як відомо, українці, які втекли зі своєї країни через війну, підпадають під дію Європейської директиви про тимчасовий захист, а тому мають право на житло й освіту в Нідерландах.

Цей захід нещодавно було продовжено до 4 березня 2027 року. Таким чином, муніципалітети зобов'язані, виходячи зі своїх можливостей і розмірів, надавати місця для прийому і отримують за кожного біженця фінансову компенсацію.

Мона Кейзер підтримує дію директиви, але каже, що вона залишає можливість відправляти людей назад у країну, де вони раніше перебували, або ж просити їх самостійно шукати житло.

Критика міністра

У Червоному Хресті вважають заяву Кейзер не вирішенням проблеми. Там наполягають, що кількість місць для прийому людей має бути збільшено.

"Уже рік до нас у відчаї звертаються люди. Політики повинні були ще рік тому запропонувати рішення. А саме: більше місць для розміщення людей, які тікають від війни в Україні. Звісно, було б добре, якби люди могли переїжджати у звичайне житло. Але його просто немає. Неможливо покласти цю відповідальність на самих людей", - сказав представник.