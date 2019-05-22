ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Нідерландах міністр подав у відставку

Новини » Політика    22.05.2019 - 19:20
У Нідерландах міністр подав у відставку
Фото: Марк Харберс (twitter.com/markharbers)

Причиною відставки Марка Харберса стала статистика про злочини, скоєних в країні шукачами притулку

В Нідерландах міністр з питань міграції Марк Харберс подав заяву про відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Причиною такого кроку стала статистика про злочини, скоєних в країні шукачами притулку, яку Харберс повідомив парламенту. У доповіді були виділені окремі категорії нетяжких злочинів начебто крадіжок в магазинах. При цьому дані по ряду серйозних правопорушень, зокрема злочинів сексуального характеру і вбивств - приводилися в однієї загальної категорії "інші" без будь-якої класифікації.

Марк Харберс заявив, що бере на себе "повну відповідальність" за те, що "неправильно поінформував парламент". Однак міністр заперечує навмисність своїх дій.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що поважає рішення Харберса і висловив "неймовірне жаль" з-за того, що "кабінет міністрів повинен попрощатися з цим талановитим і відданим своїй справі лібералом".

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Німеччина і Нідерланди призупинили підготовку військовослужбовців в Іраку з-за посилення напруженості між США і Іраном. Державний департамент США наказав всім держслужбовцям, які не пов'язані з оперативною роботою, негайно покинути Ірак. Нідерланди і Німеччина поки не відкликали своїх дипломатів з Іраку.

Раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зателефонував Володимиру Зеленському та привітав його з перемогою на президентських виборах. У розмові з Зеленським він підняв питання стабільності в регіоні та необхідності прогресу в розслідуванні катастрофи MH17.

Трамп звинуватив демократів у спробі реваншу В Австрії призначили уряд меншості
Новини України политикаНідерландиотставка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся