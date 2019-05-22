У Нідерландах міністр подав у відставку

Фото: Марк Харберс (twitter.com/markharbers)

Причиною відставки Марка Харберса стала статистика про злочини, скоєних в країні шукачами притулку

В Нідерландах міністр з питань міграції Марк Харберс подав заяву про відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Причиною такого кроку стала статистика про злочини, скоєних в країні шукачами притулку, яку Харберс повідомив парламенту. У доповіді були виділені окремі категорії нетяжких злочинів начебто крадіжок в магазинах. При цьому дані по ряду серйозних правопорушень, зокрема злочинів сексуального характеру і вбивств - приводилися в однієї загальної категорії "інші" без будь-якої класифікації.

Марк Харберс заявив, що бере на себе "повну відповідальність" за те, що "неправильно поінформував парламент". Однак міністр заперечує навмисність своїх дій.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що поважає рішення Харберса і висловив "неймовірне жаль" з-за того, що "кабінет міністрів повинен попрощатися з цим талановитим і відданим своїй справі лібералом".

Politiek kan hard zijn. Respect voor het besluit staatssecretaris van Harbers om af te treden. Zijn afweging is zuiver. Maar ongelooflijk spijtig dat we als kabinet afscheid moeten nemen van deze talentvolle en betrokken liberaal. — Mark Rutte (@MinPres) 21 травня 2019 р.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Німеччина і Нідерланди призупинили підготовку військовослужбовців в Іраку з-за посилення напруженості між США і Іраном. Державний департамент США наказав всім держслужбовцям, які не пов'язані з оперативною роботою, негайно покинути Ірак. Нідерланди і Німеччина поки не відкликали своїх дипломатів з Іраку.

Раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зателефонував Володимиру Зеленському та привітав його з перемогою на президентських виборах. У розмові з Зеленським він підняв питання стабільності в регіоні та необхідності прогресу в розслідуванні катастрофи MH17.