В Нидерландах министр подал в отставку

Фото: Марк Харберс (twitter.com/markharbers)

Причиной отставки Марка Харберса стала статистика о преступлениях, совершаемых в стране искателями убежища

В Нидерландах министр по вопросам миграции Марк Харберс подал заявление об отставке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Причиной такого шага стала статистика о преступлениях, совершаемых в стране искателями убежища, которую Харберс сообщил парламенту. В докладе были выделены отдельные категории для нетяжелых преступлений вроде краж в магазинах. При этом данные по ряду серьезных правонарушений - в частности, преступлений сексуального характера и убийств - приводились в одной общей категории "другие" без какой-либо классификации.

Марк Харберс заявил, что берет на себя "полную ответственность" за то, что "неправильно проинформировал парламент". Однако министр отрицает преднамеренность своих действий.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что уважает решение Харберса и выразил "невероятное сожаление" из-за того, что "кабинет министров должен попрощаться с этим талантливым и преданным своему делу либералом".

Politiek kan hard zijn. Respect voor het besluit van staatssecretaris Harbers om af te treden. Zijn afweging is zuiver. Maar ongelooflijk spijtig dat we als kabinet afscheid moeten nemen van deze talentvolle en betrokken liberaal. — Mark Rutte (@MinPres) 21 мая 2019 г.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что Германия и Нидерланды приостановили подготовку военнослужащих в Ираке из-за усиления напряженности между США и Ираном. Государственный департамент США приказал всем госслужащим, которые не связаны с оперативной работой, немедленно покинуть Ирак. Нидерланды и Германия пока не отзывали своих дипломатов из Ирака.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с победой на президентских выборах. В разговоре с Зеленским он поднял вопросы стабильности в регионе и необходимости прогресса в расследовании катастрофы MH17.