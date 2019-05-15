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Німеччина і Нідерланди призупинили військові місії в Іраку

Новини » В світі    15.05.2019 - 19:00
Німеччина і Нідерланди призупинили військові місії в Іраку
Ілюстративне фото (twitter.com dw)

Нідерланди і Німеччина поки не відкликали своїх дипломатів з Іраку

Німеччина і Нідерланди призупинили підготовку військовослужбовців в Іраку через посилення напруженості між США і Іраном. Про це повідомляє AP.

Державний департамент США наказав всім держслужбовцям, які не пов'язані з оперативною роботою, негайно покинути Ірак. Нідерланди і Німеччина поки не відкликали своїх дипломатів з Іраку.

Представник Міністерства оборони Німеччини Йенс Флосдорф заявив, що Берлін при прийнятті рішення "орієнтується на країни-партнери, які зробили аналогічні кроки".

Він підкреслив, що "конкретної загрози немає". За його словами, військова місія в Іраку може поновитися через кілька днів.

Нідерландські військові також призупинили місію з підготовки курдських солдатів в Ербілі. Рішення про призупинення військової місії було прийнято командиром міжнародної коаліції через існуючу загрозу для їх безпеки.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео зробив незапланований швидкоплинний візит в Іраку на тлі зростаючої напруженості у відносинах з Іраном. Помпео раніше скасував поїздку в Берлін для зустрічі з іракськими лідерами. У Багдаді держсекретар США провів 4 години. Візит відбувся через кілька днів після розміщення американського авіаносця в регіоні.

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