В Нидерландах коронавирусом заразились больше 6 тыс. медиков

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Общее число инфицированных в стране - 25,5 тыс. человек

Власти Нидерландов фиксируют рост случаев заражения коронавирусом среди медицинского персонала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 25 тыс. 587 случаев COVID-19. Около 26% из них - медицинские работники, сообщили в Национальном институте здравоохранения и окружающей среды Нидерландов.

По данным ведомства, рост случаев среди медиков связан с увеличением тестирования на коронавирус.

"С недавнего времени медицинские работники могут проходить тестирование вне больницы, если у них есть жалобы на здоровье. Первые последствия этого видны в отчетах", - сообщили в институте.

Также сообщается, что число случаев инфицирования среди медиков варьируется в зависимости от региона и местной политики тестирования. В частности, больше половины всех зараженных коронавирусом в провинции Гронинген были работниками здравоохранения.

Напомним, в Молдове на медицинский персонал приходится около четверти всех случаев заражения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что за сутки коронавирус подтвердили у 85 украинских медиков. Так, 41 человек заразился в Тернопольской области, еще у 26 медиков коронавирус обнаружили в Винницкой области.