Медики в Молдові складають чверть хворих на COVID-19

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Всього в країні 1560 випадків коронавірусу, 415 - у медиків

З початку епідемії коронавірусу в Молдові медики склали чверть від усіх захворілих у цій країні. Про це повідомляють молдавські ЗМІ.

Повідомляється, що станом на 12 квітня в Молдові COVID-19 заразилися 1560 осіб, з них 30 померли від ускладнень, викликаних інфекцією.

При цьому серед медиків зафіксовано 415 випадків, але влада наполягає, що тільки 29 медпрацівників заразилися безпосередньо на роботі від пацієнтів. Їм виділили допомогу у 16 тис. леїв (майже 900 доларів).

Також повідомляється, що з початку епідемії померли від коронавірусу три медпрацівники, двоє з них - співробітники швидкої допомоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській області більше 50 медиків пішли на самоізоляцію. Рішення було прийнято після того, як виявили коронавірус у медсестри Петропавлівської районної амбулаторії.

Також повідомлялося, що медсестра заразилася від своєї доньки, яка відвідувала зібрання баптистів в Першотравенську, де з 6 по 9 квітня виявили 26 випадків інфікування серед учасників цього зібрання.