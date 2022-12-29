Нигде в мире судей КС не выбирают иностранные организации, - Маслов

Ранее Верховная Рада во втором чтении приняла Закон об отборе судей в КСУ. При этом, в своем решении депутаты руководствовались, в том числе, рекомендациями Венецианской комиссии.

Однако, через несколько дней после подписания Закона об отборе судей, Венецианская комиссия опубликовала более жесткие рекомендации, в частности, о седьмом независимом члене Совещательной группы экспертов.

По мнению Маслова, в седьмом независимом члене СГЭ нет необходимости. В Законе предусмотрели вариант, в котором кандидат набирает три голоса из шести - в таком случае он не проходит дальше.

"Кандидат, получивший 3 и менее голоса, прекращает участие в отборе и не может быть назначен. Это означает, что международники тремя своими голосами могут заблокировать любого кандидата, который, по их мнению, является недобродетельным", - заявил Маслов.

При этом, в мире, по словам депутата, нет практики выбора судей в Конституционный суд представителями иностранных организаций.

"Я не знаю ни одного примера в ЕС, откровенно даже в мире, где бы судей Конституционного Суда - единственного органа конституционной юрисдикции, избирали представители иностранных организаций, или представители, назначенные не национальным элементом", - отметил депутат.

По его словам, подобное противоречит суверенитету государства, поэтому необходимо вести диалог с Евросоюзом относительно этих рекомендаций и убеждать его в том, что седьмой член в СГЭ не нужен.

"Мне кажется, что подход, когда нам просто выставляют требования, а мы просто берем и без всякого дискурса выполняем, несколько нелогичен. Мы имеем свою субъектность, у нас должно быть уважение к себе как к стране. А на сегодняшний день закон подписан, мы должны его выполнять", - добавил Маслов.