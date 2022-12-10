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Нужна реформа. В G7 отреагировали на отставку судей КСУ

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Суббота 10 декабря 2022 00:35
Нужна реформа. В G7 отреагировали на отставку судей КСУ Фото: В G7 отреагировали отставку трех судей КСУ (РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Послы стран "Большой семерки" 9 декабря приняли во внимание отставку трех судей Конституционного суда Украины, назначенных по квоте Верховной Рады.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на заявление G7 в Twitter.

"Для назначений на должность судьи необходимо принятие нового порядка отбора", - говорится в сообщении послов.

В то же время в "Большой семерке" объяснили, что важно, чтобы законопроект №7662 предусматривал значительное привлечение независимых экспертов, в частности право решающего голоса.

К слову, вопрос реформы КСУ обсуждается более двух лет - после скандального решения об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Реформа упирается в совершенствовании процедуры отбора судей и недопущении вмешательства в деятельность Конституционного суда.

Напомним, 7 декабря трое судей КСУ подали заявление об отставке со своих должностей. После этого они были уволены.

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G7 Конституционный суд Украины
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