Судей Конституционного суда будут отбирать на конкурсной основе: принят закон

Верховная рада приняла закон, который меняет порядок отбора судей Конституционного суда. Его поддержали 245 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram депутата ВР от фракции "Голос" Ярослава Железняка.

Согласно принятому сегодня законопроекту, судей в Конституционный суд теперь будут отбирать на конкурсной основе. "Парламент принял закон №7662 по отбору кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины на конкурсной основе в целом. За проголосовали 245 депутатов. Норму о комиссии оставили 3 на 3", - говорится в сообщении.