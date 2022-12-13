Судей Конституционного суда будут отбирать на конкурсной основе: принят закон
Верховная рада приняла закон, который меняет порядок отбора судей Конституционного суда. Его поддержали 245 народных депутатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram депутата ВР от фракции "Голос" Ярослава Железняка.
Согласно принятому сегодня законопроекту, судей в Конституционный суд теперь будут отбирать на конкурсной основе.
"Парламент принял закон №7662 по отбору кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины на конкурсной основе в целом. За проголосовали 245 депутатов. Норму о комиссии оставили 3 на 3", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что Конституционный суд Украины в ходе заседания признал, что закон об отмене депутатской неприкосновенности соответствует Конституции.
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