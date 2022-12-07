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Трое судей КСУ ушли в отставку

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Киев, Среда 07 декабря 2022 13:52
Трое судей КСУ ушли в отставку Фото: КСУ уволил трех судей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Конституционный суд Украины уволил трех судей. Они самостоятельно подали заявление об отставке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Соответствующее решение было принято на специальном пленарном заседании Конституционного суда сегодня, 7 декабря. С должности судей КСУ уволили Ирину Зовгороднюю, Сергея Саса и Игоря Слиденко.

"По результатам заседания Конституционный суд Украины принял решение об удовлетворении указанных заявлений", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре глава государства Владимир Зеленский назначил на должность представителя президента в Конституционном суде Украины Сергея Дембовского. Ранее этот пост занимал Федор Вениславский.

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