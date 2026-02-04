ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Ночной удар врага по Украине: где зафиксированы разрушения, сколько пострадавших

Украина, Среда 04 февраля 2026 07:40
Ночной удар врага по Украине: где зафиксированы разрушения, сколько пострадавших Фото: ГСЧС ( facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Никончук Анастасия

В ночь на 4 февраля 2026 года российские силы вновь атаковали украинские города ударными беспилотниками и КАБами, нанося повреждения гражданской и промышленной инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Воздушных Сил ВСУ, а также на мониторинговые каналы в социальных сетях.

Масштабная атака дронов по Украине

По данным Воздушных Сил ВСУ и мониторинговых каналов в соцсетях, удар затронул несколько областей: Сумы, Конотоп, Каменское, Харьков и его район, а также Очаков Николаевской области и Одесщину.

Только по Одессе было выпущено около 20 ударных дронов. Также продолжались круглосуточные атаки по Сумщине, Харкову и Запорожью, создавая постоянную угрозу для жителей.

Также враг задействовал КАБы по прифронтовым областям Украины.

Одесса

По уточнённым данным, в результате ночного вражеского обстрела в Одессе повреждено более 20 жилых домов, два детских сада и одна школа. К счастью, жертв нет, пострадали двое людей, которым оказана медицинская помощь на месте.

Повреждения зафиксированы сразу в трех районах города: Приморском, Пересыпском и Хаджибейском. Пострадали как многоквартирные дома, так и частный сектор: разрушены кровли, повреждены фасады, выбиты окна.

С самой ночи на всех локациях работают коммунальные службы, ведется ликвидация последствий: убираются обломки, повреждённые оконные проёмы закрываются OSB-плитами и пленкой.

Развернуты оперативные штабы и пункты обогрева, к помощи привлечены международные волонтёрские организации. Пострадавшие могут получить всю необходимую помощь, включая консультации по оформлению документов на компенсацию по государственной программе "єВідновлення" и материальную поддержку из городского бюджета.

Ликвидация последствий и работа служб

Коммунальные и спасательные службы продолжают работу по восстановлению инфраструктуры, обеспечению безопасности жителей и уборке территорий от осколков.

Специалисты координируют усилия с волонтерами и международными организациями, чтобы минимизировать последствия ударов и поддержать пострадавших граждан.

Напоминаем, что российские войска в ночь на 3 февраля нанесли удар по одной из киевских ТЭЦ, в результате чего оборудование станции было повреждено. Об этом сообщил первый вице-премьер и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в Telegram, отметив, что вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте осмотрел последствия атаки на объект.

Отметим, что в 2025 году подразделение Центра спецопераций "Альфа" СБУ возглавило рейтинг всех сил обороны Украины по числу сбитых вражеских дронов самолетного типа.

