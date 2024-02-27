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Россияне запустили "Шахеды" по Украине: где есть угроза

Украина, Вторник 27 февраля 2024 21:51
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Россияне запустили "Шахеды" по Украине: где есть угроза Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 27 февраля, вечером в очередной раз запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

По информации украинских военных, российские дроны зафиксировали над акваторией Черного моря.

Россияне запустили &quot;Шахеды&quot; по Украине: где есть угрозаФото: карта воздушных тревог в Украине (скриншот)

Беспилотники летят в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области. В регионе уже объявлена воздушная тревога.

Также в Днепропетровской области предупреждали о возможной работе противовоздушной обороны по вражескому дрону.

Обновлено 21:52

Новая группа дронов со стороны Черного моря в направлении Коблево Николаевской области, сообщили в Воздушных силах.

Обновлено 22:18

По информации Воздушных сил, дроны заметили в Лиманском районе Одесской области. Курс полета северный.

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты регулярно используют для ударов по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Чаще всего их целью является гражданская инфраструктура.

Последняя такая атака произошла в ночь на 27 февраля. Всего враг запустил 13 беспилотников по нашей стране.

В результате работы противовоздушной обороны было уничтожено 11 российских "Шахедов".

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