В Одессе раздаются взрывы. Город под атакой "Шахедов"
В Одессе вечером 27 февраля раздаются взрывы. Российские войска запустили на город дроны-камикадзе "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Воздушные силы ВСУ.
Отметим, что в Одессе и области объявлена воздушная тревога.
"БПЛА типа "Shahed" сменили курс на Одессу! Находитесь в укрытиях!", - сообщили в Воздушных силах.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер также предупредил об угрозе дронов.
"Одесса и Одесский район, находитесь, пожалуйста, в укрытиях к отбою! Работу ПВО снимать запрещено!", - написал он в Telegram.
Подробной информации о причинах и последствиях взрывов пока нет.
Обновлено 23:09
В Одессе и области, а также в других регионах Украины отбой угрозы ударных дронов.
Атаки "Шахедов" по Украине
Напомним, российские оккупанты регулярно используют для ударов по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Чаще всего их целью является гражданская инфраструктура.
Последняя такая атака произошла в ночь на 27 февраля. Всего враг запустил по Украине 13 беспилотников.
В результате работы противовоздушной обороны было уничтожено 11 российских "Шахедов".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.