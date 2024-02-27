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В Одессе раздаются взрывы. Город под атакой "Шахедов"

Одесса, Вторник 27 февраля 2024 22:49
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В Одессе раздаются взрывы. Город под атакой "Шахедов" Фото: в Одессе раздаются взрывы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Одессе вечером 27 февраля раздаются взрывы. Российские войска запустили на город дроны-камикадзе "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Воздушные силы ВСУ.

Отметим, что в Одессе и области объявлена воздушная тревога.

"БПЛА типа "Shahed" сменили курс на Одессу! Находитесь в укрытиях!", - сообщили в Воздушных силах.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер также предупредил об угрозе дронов.

"Одесса и Одесский район, находитесь, пожалуйста, в укрытиях к отбою! Работу ПВО снимать запрещено!", - написал он в Telegram.

Подробной информации о причинах и последствиях взрывов пока нет.

Обновлено 23:09

В Одессе и области, а также в других регионах Украины отбой угрозы ударных дронов.

Атаки "Шахедов" по Украине

Напомним, российские оккупанты регулярно используют для ударов по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Чаще всего их целью является гражданская инфраструктура.

Последняя такая атака произошла в ночь на 27 февраля. Всего враг запустил по Украине 13 беспилотников.

В результате работы противовоздушной обороны было уничтожено 11 российских "Шахедов".

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Одесса Атака дронов
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