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Россия запустила "Шахеды". Где в Украине предупреждают об опасности

Четверг 29 февраля 2024 21:20
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Россия запустила "Шахеды". Где в Украине предупреждают об опасности Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

В Украину вечером четверга, 29 февраля, начали объявлять сигнал воздушной тревоги. Россияне с юга запустили беспилотники по типу "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.

"Беспилотники с юго-востока через Запорожскую область зашел на Днепропетровщину, вектор движения на Днепр", - говорится в сообщении.

Обновлено в 21:55.

Воздушные силы предупредили, что вражеские дроны движутся в направлении Харьковской и Днепропетровской областей.

В соответствии с движением вражеских дронов сигнал воздушной тревоги может распространяться и в других областях.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Россия запустила &quot;Шахеды&quot;. Где в Украине предупреждают об опасности

Воздушная атака РФ по Украине

Ранее сообщалось, что войска РФ вечером 27 февраля в очередной раз запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине. Около 22:50 в Одессе прогремели взрывы, местные власти призвали жителей находиться в укрытиях и не снимать и не выкладывать в сети работу ПВО, соблюдать информ-тишину.

Позже стало известно, что в Одессе в результате падения обломков сбитого силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ вражеского дрона-камикадзе было замыкание в электросети объекта критической инфраструктуры, и произошел пожар, который оперативно потушили.

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