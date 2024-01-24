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Ночной удар "Шахедов": в Генштабе рассказали о работе ПВО

Среда 24 января 2024 07:27
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Ночной удар "Шахедов": в Генштабе рассказали о работе ПВО Фото: в Генштабе рассказали о работе ПВО (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

Российские войска в ночь с 23 на 24 января атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед", украинские силы ПВО уничтожили один вражеский дрон-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив шесть ударных БпЛА типа Shahed-136/131", - говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожен один вражеский дрон-камикадзе.

Ракетный удар 23 января

Напомним, российская армия ночью и утром 23 января нанесла комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. По данным Воздушных сил ВСУ, ПВО удалось уничтожить 21 из 41 ракеты.

Сообщалось, что под ударом россиян оказались Киев, Харьков, Павлоград и другие города. Известно о пострадавших и погибших, в городах зафиксированы пожары и разрушения объектов инфраструктуры и жилых домов.

Детальнее о последствиях ракетной атаки РФ - в материале РБК-Украина.

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