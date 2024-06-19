ua en ru
Ср, 19 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ударили по энергообъекту в Украине

Украина, Среда 19 июня 2024 10:49
UA EN RU
Россияне ударили по энергообъекту в Украине Фото: россияне ударили по энергообъекту в Украине 19 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время обстрела по Украине в ночь на 19 июня РФ атаковала энергетический объект. Он расположен в одной из центральных областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

"Ночью враг атаковал энергетический объект в центральном регионе. Есть поврежденное оборудование. На место вызваны ГСЧС, полиция", - говорится в сообщении.

К тому же во Львовской области в результате ночного вражеского удара повреждены воздушные линии и электрическое оборудование.

"Обесточены 285 точек учета. Продолжаются восстановительные работы", - говорят в Минэнерго.

Обстрел РФ по Украине

В ночь на 19 июня РФ атаковала Украину дронами-камикадзе. ПВО не сбила только два дрона.

О повреждениях из-за падения обломков известно в Кировоградской и во Львовской областях.

В частности, в селе под Львовом ранения получили два человека. Кроме того, во Львове под удар попал Научно-исследовательский институт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минэнерго Война в Украине Отключение света
NEWS
F-16 для Украины. Кто и когда может передать Украине первые самолеты
F-16 для Украины. Кто и когда может передать Украине первые самолеты
DAILY
Кадры в дефиците. Как выживают рестораны и отели во время войны и что их ждет дальше
Катерина Гончарова, Руслан Кисляк Кадры в дефиците. Как выживают рестораны и отели во время войны и что их ждет дальше