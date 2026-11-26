Вечером 26 ноября русские войска атаковали Запорожье. Под удар попал объект инфраструктуры, в производственном здании вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию в Telegram .

Какой именно объект понес удар, в ОВА не уточнили. О пострадавших пока не сообщалось.

Напомним, утром 24 ноября россияне атаковали Запорожье, разрушив частный дом и часть пятиэтажки. Впоследствии количество раненых возросло до 40, два человека погибли, среди травмированных - четверо детей.

В ночь на 21 ноября оккупанты атаковали детсад и пятиэтажку в городе. В одной из квартир вспыхнул пожар.