В ночь на 24 ноября российские войска атаковали Запорожье. Число раненых возросло до 40 человек, двое погибли, а спасатели продолжают разбирать завалы поврежденных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram глава Запорожской ОВА Михаила Семикина.

Поисково-спасательные работы на месте атаки продолжаются. Ранее сообщалось, что в разрушенных домах могут оставаться заблокированные люди.

Также руководитель ОВА обнародовал видео с последствиями российского удара. На кадрах видны поврежденный пятиэтажный дом, выбитые окна, изуродованные автомобили и поваленные деревья.

"Количество раненых выросло до 40 человек", - написал он.

Напомним, ранним утром 24 ноября российские войска атаковали Запорожье. В результате удара погибли два человека, среди раненых - четверо детей в возрасте от нескольких месяцев до 16 лет. Повреждены жилые дома, автомобили и объект транспортной инфраструктуры.

Кроме того, вечером 23 ноября российские беспилотники атаковали Винницу. После сбития одной из дронов в городе возник пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

По данным Воздушных сил ВСУ, этой ночью Россия запустила по Украине 96 ударных беспилотников, в том числе 64 реактивных. Украинская ПВО сбила или подавила 73 дрона.