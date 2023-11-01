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Ночной обстрел Украины: ПВО уничтожила 18 "шахедов" и одну ракету

Фото: ПВО уничтожило 18 "шахедов" и одну ракету (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 1 ноября россияне атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed и одной управляемой ракетой - почти все удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Там сообщили, что ракету Х-59 и часть "шахедов" запустили из Курской области РФ, а остальную часть - из Приморско-Ахтарской.

"Ударные БПЛА уничтожались по маршрутам следования тактической авиацией, зенитными ракетными подразделениями, а также мобильными огневыми группами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины", - написали в ПС.

Всего было сбито 18 из 20 ударных дронов "Shahed-136/131", также уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Ночной обстрел 1 ноября

В ночь на 1 ноября россияне атаковали территорию Украины – в большинстве регионов объявляли воздушную тревогу, а в Киеве даже дважды. Тревога в общей сложности длилась более шести часов, а вражеские дроны долетели даже до Львовской области.

При этом в Кременчуге Полтавской области неоднократно раздавались взрывы. Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин заявил, что враг попал по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Предварительно без пострадавших.

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