Угроза дронов. В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Сигнал воздушной тревоги объявлен в Киеве и ряды центральных областей вечером вторника, 31 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы.
По состоянию на 21:55 воздушная тревога объявлена в Киеве и области, а также в Сумской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях.
По данным воздушных сил, есть вероятность атаки беспилотниками и угроза применения баллистического вооружения.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - пишут Воздушные силы.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Обновлено в 23:06
Тревога распространилась на Харьковскую, Хмельницкую, Черновицкую и Николаевскую области.
"Атака ударных БпЛА с юга! Под угрозой Николаевская и Херсонская области!" - сообщили в ВС.
Кроме этого, в Кременчуге Полтавской прогремели взрывы.
Обновлено в 22:50.
В Киевской области снова объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждают об угрозе беспилотников.
Обновлено в 22:38.
Также в Воздушных силах сообщили о "шахедах" на границе Черкасской и Винницкой областей, а также в Харьковской и Полтавской областях. Там работает ПВО.
Обновлено в 22:25.
Отбой тревоги объявлен в Киеве и области, а также Житомирской области.
Также Воздушные силы объявили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.
Обновлено в 22:17.
Воздушная тревога распространилась в Донецкую и Запорожскую области. Воздушные силы предупреждают об угрозе беспилотников в Харьковской области.
Обновлено в 22:03.
Воздушные силы предотвратили угрозу беспилотников для Полтавской и Винницкой областей. Кроме этого, остается угроза баллистики для центральных областей.
Жителей областей, где объявлена тревога, просят находиться в укрытиях.
Обновлено в 21:58.
Глава Черновицкой ОВА Игорь Табурец сообщил о работе ПВО в области.
"Повышена опасность. Угроза применения врагом ударных БПЛА. В области работает ПВО", - написал он.
Также к украинцам обратилось и МВД с просьбой сохранять информационную тишину и не публиковать фото и видео работы ПВО. В ведомстве призывали находиться в безопасных местах и сохранять спокойствие.
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