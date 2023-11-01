Взрывы в Кременчуге: детали

Местные жители Кременчуга слышали звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное .

На территории Полтавской области объявлена воздушная тревога. Фото: скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua) Обновлено 00:05 Воздушные силы сообщают, что наблюдается несколько групп ударных БПЛА в Полтавской области направлением на Кременчуг. Взрывы в Кременчуге В сентябре россияне обстреляли Кременчуг ракетами. Удар был нанесен по гражданской инфраструктуре города. Есть пострадавшие.