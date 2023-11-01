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Взрывы в Кременчуге: детали

Кременчуг, Среда 01 ноября 2023 00:02
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Взрывы в Кременчуге: детали Фото: иллюстративное фото (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Местные жители Кременчуга слышали звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное .

На территории Полтавской области объявлена воздушная тревога.

Взрывы в Кременчуге: деталиФото: скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua)

Обновлено 00:05

Воздушные силы сообщают, что наблюдается несколько групп ударных БПЛА в Полтавской области направлением на Кременчуг.

Взрывы в Кременчуге

В сентябре россияне обстреляли Кременчуг ракетами. Удар был нанесен по гражданской инфраструктуре города. Есть пострадавшие.

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