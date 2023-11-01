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Нічний обстріл України: ППО знищила 18 "шахедів" та одну ракету

Фото: ППО знищила 18 "шахедів" та одну ракету(GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У ніч на 1 листопада росіяни атакували Україну ударними безпілотникамми типу Shahed та однією керованою ракетою - майже все вдалося збити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Там повідомили, що ракету Х-59 та частину "шахедів" запустили з Курської області РФ, а решту - з Приморсько-Ахтарську.

"Ударні БпЛА знищувались за маршрутами слідування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України", - написали в ПС.

Загалом було збито 18 із 20 ударних дронів "Shahed-136/131", також знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Нічний обстріл 1 листопада

В ніч на 1 листопада росіяни атакували територію України - в більшості регіонів оголошували повітряну тривогу, а в Києві навіть двічі. Тривога загалом тривала більше шести годин, а ворожі дрони долетіли навіть до Львівської області.

При цьому, в Кременчуці Полтавської області неодноразово лунали вибухи. Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив, що ворог поцілив по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Попередньо без постраждалих.

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ПВОВійна Росії проти України