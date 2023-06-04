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Ночной обстрел Украины: в Харьковской области сбили ракету с ПЗРК

Фото: под Харьковом сбили ракету с ПЗРК (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ходе российской атаки ночью 4 июня в Харьковской области Силы обороны сбили вражескую ракету с переносного зенитно-ракетного комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бригадного генерала юстиции Сергея Мельника.

По его словам, вражескую ракету сбили воины одной из огневых групп части Харьковского гарнизона.

"Цель была сбита с ПЗРК. Защитники неба всегда на страже!", - написал Мельник.

Ночная атака 4 июня

В ночь с 3 на 4 июня РФ в очередной раз атаковала Украину 5 дронами-камикадзе и 6 крылатыми ракетами Х-101/Х-555. Одной из целей снова был Киев, но все вражеские воздушные цели были уничтожены еще на подлете в столицу.

Всего Силы противовоздушной обороны уничтожили 3 беспилотника и 4 вражеских ракеты. Оставшиеся две ракеты попали в аэродром возле Кропивницкого.

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