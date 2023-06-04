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Ночная атака. Две ракеты попали в аэродром возле Кропивницкого

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Кропивницкий, Воскресенье 04 июня 2023 10:23
Ночная атака. Две ракеты попали в аэродром возле Кропивницкого Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 4 июня атаковала аэродром неподалеку от Кропивницкого. Туда попали две ракеты оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Из шести ракет четыре уничтожила ПВО, а две, к сожалению, попали на оперативный аэродром близ Кропивницкого. О последствиях я по понятным причинам не буду вам говорить", - сказал он.

Также, по словам Игната, есть повреждения в Сумской области из-за ночной атаки дронов.

"5 ударных дронов (выпустила РФ, - ред.). Это из района аэродрома Сеща с северного направления. Атаковали они Сумскую область. Там есть пораженные объекты инфраструктуры, об этом, возможно, больше сообщат местные", - заявил спикер.

По данным Сумской ОВА, ночью над регионом сбили один дрон-камикадзе, но и были попадания. В Середино-Будской общине из-за ночной атаки дронов повреждены здание агрофирмы, помещения мастерской и два частных автомобиля.

В Шосткинской общине повреждена территория городского парка, а в Николаевской - нежилые помещения.

Ночная атака на Украину

Россия в ночь на 4 июня в очередной раз атаковала Украину дронами-камикамзе и ракетами. Оккупанты выпустили 5 дронов типа Shahed из Брянской области и 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 3 беспилотника и 4 вражеских ракеты.

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