UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нічний обстріл України: в Харківській області збили ракету з ПЗРК

Фото: під Харковом збили ракету з ПЗРК (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Під час російської атаки вночі 4 червня в Харківській області Сили оборони збили ворожу ракету з переносного зенітно-ракетного комплексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бригадного генерала юстиції Сергія Мельника.

За його словами, ворожу ракету збили воїни однієї з вогневих груп частини Харківського гарнізону.

"Ціль була збита з ПЗРК. Захисники неба завжди на сторожі!", - написав Мельник.

Нічна атака 4 червня

В ніч з 3 на 4 червня РФ вкотре атакувала Україну 5 дронами-камікадзе та 6 крилатими ракетами Х-101/Х-555. Однією з цілей знову був Київ, але всі ворожі повітряні цілі було знищено ще на підльоті до столиці.

Всього Сили протиповітряної оборони знищили 3 безпілотники та 4 ворожі ракети. Дві ракети, що залишились, влучили в аеродром біля Кропивницького.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти Українихарков