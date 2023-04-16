ua ru
Вс, 16 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты ночью обстреляли Снигиревку Николаевской области

Новина українською →
Киев, Воскресенье 16 апреля 2023 03:19
Оккупанты ночью обстреляли Снигиревку Николаевской области Фото: российские войска сегодня ночью обстреляли Снигиревку Николаевской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 16 апреля, обстреляли Снигиревку Николаевской области, зафиксировано около 10 взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Снигиревской ГВА Ивана Кухты.

"Зафиксированы обстрелы в районе Снегиревки. Было слышно около десятка взрывов. Пока выясняем подробности, официальная информация будет позже. Предварительно без пострадавших", - говорится в сообщении начальника Снигиревской ГВА.

Ранее сообщалось, что в Запорожье сегодня ночью, 16 апреля, прозвучала серия громких взрывов, в регионе объявлена воздушная тревога.

Кроме того, вечером 15 апреля российская армия с воздуха нанесла удар по Черниговской области, в результате которого возник пожар.

Также мы писали, что в Шосткинском районе Сумской области вчера вечером, 15 апреля, прозвучали взрывы во время воздушной тревоги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область Вторжение России в Украину
NEWS
Обстрел Славянска: патрульные показали видео первых минут после атаки
Обстрел Славянска: патрульные показали видео первых минут после атаки
DAILY
Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине