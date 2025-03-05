Ночной обстрел Одесской области: один из "Шахедов" уничтожил отделение Новой почты

В ночь на 5 марта, во время обстрела Одесской области, один из беспилотников типа Shahed попал по отделению "Новой почты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Новой почты"

"В ночь на 5 марта, враг нанес массированный удар, один из "Шахедов" разрушил наше отделение в пригороде Одессы. К счастью, никто не пострадал. На месте уже работает мобильное отделение, поэтому клиенты могут делать отправки", - пишет "Новая почта".

В результате атаки 606 посылок с общей стоимостью более одного млн гривен были уничтожены. "Новая почта" обещает компенсировать клиентам потерянные отправления.

"В ближайшее время свяжемся с вами (клиентами, - ред.) и сообщим детали по возмещению", - отмечает "Новая Почта".

Обстрел Одесской области

Вечером, 4 марта, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы обстрела. В частности было сообщено об угрозе массированной атаки беспилотников на Одессу и область.

Через некоторое время мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе частично отсутствуют свет, вода и тепло после атаки. В областной военной администрации (ОВА) сообщили, что в результате российской дроновой атаки в пригороде Одессы погиб 77-летний житель села Лиманка.

Как сообщили в ДТЭК, террористы атаковали энергообъект в области.