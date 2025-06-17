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Из-за обстрела в Киеве уже 14 погибших, - КГВА

Киев, Вторник 17 июня 2025 07:24
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Из-за обстрела в Киеве уже 14 погибших, - КГВА Фото: в Киеве разбирают завали, много погибших (Виталий Носач)
Автор: РБК-Украина

В Киеве в результате масштабного комбинированного российского удара погибли предварительно 14 человек.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Предварительно уже 14 погибших в Киеве. Информация будет уточняться", - написал он.

По словам главы Киевской ГВА, столица Украины пережила очередную тяжелую ночь. В настоящее время на местах ударов работают оперативные службы.

"Сейчас на месте одного из ударов. Спасатели, медики, полиция, волонтеры. Все действуют максимально слаженно, чтобы помочь и спасти нуждающихся. Спасибо каждому, кто сегодня рядом - кто вытаскивает из-под завалов, кто поддерживает, кто держится, несмотря ни на что", - поблагодарил он.

Подробности атаки на Киев 17 июня

Напомним, Россия атаковали Киев ракетами и дронами, в результате чего возникли пожары, повреждены многоэтажные жилые дома.

Последствия ночной атаки зафиксированы на 12 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском районах. Среди погибших в Соломенском районе оказался 62-летний гражданин США.

Из-за российских ударов в Киеве движение трамваев и автобусов временно изменено.

Подробнее о ночной атаке на Киев читайте в материале РБК-Украина.

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