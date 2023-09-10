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Ночная атака "шахедов": силы ПВО уничтожили 26 беспилотников

Воскресенье 10 сентября 2023 08:45
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Ночная атака "шахедов": силы ПВО уничтожили 26 беспилотников Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Этой ночью, 10 сентября, российские террористы запустили по территории Украины 33 БпЛА типа Shahed-136/131. Силы ПВО "приземлили" 26 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.

Как пишут Воздушные силы, террористы запускали беспилотники с северного направления, вероятно, территории Курской области. Всего было зафиксировано пуски 33 "шахедов".

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 26 "Shahed-136/131", - добавляет пресс-служба.

Ночная атака &quot;шахедов&quot;: силы ПВО уничтожили 26 беспилотников

Фото: результаты работы ППО (t.me/kpszsu)

Ночная атака на Украину

Этой ночью террористы в очередной раз атаковали территорию Украины дронами-камикадзе. Во время ударов в Киеве обломки дронов упали в трех районах столицы. Согласно данным киевских властей - один из гражданских пострадал.

Также разрушениям подверглись:

  • Шевченковский район - возник пожар в результате падения обломков, загорелась сухая трава на открытой местности. Обломки повредили квартиру в 25-этажном жилом доме;
  • Подольский район - обломки упали на открытую территорию. Был поврежден припаркованный автомобиль, дорожные знаки и троллейбусные линии электропередачи.
  • Святошинский район - в результате падения обломков произошел пожар площадью до 5 кв. метров.

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