Ночная атака "шахедов": силы ПВО уничтожили 26 беспилотников

Этой ночью, 10 сентября, российские террористы запустили по территории Украины 33 БпЛА типа Shahed-136/131. Силы ПВО "приземлили" 26 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.

Как пишут Воздушные силы, террористы запускали беспилотники с северного направления, вероятно, территории Курской области. Всего было зафиксировано пуски 33 "шахедов".

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 26 "Shahed-136/131", - добавляет пресс-служба.

Фото: результаты работы ППО (t.me/kpszsu)

Ночная атака на Украину

Этой ночью террористы в очередной раз атаковали территорию Украины дронами-камикадзе. Во время ударов в Киеве обломки дронов упали в трех районах столицы. Согласно данным киевских властей - один из гражданских пострадал.

Также разрушениям подверглись: