ua en ru
Чт, 18 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Ночные морозы и туман днем: синоптик предупредила, чего ждать 19 декабря

Украина, Четверг 18 декабря 2025 17:55
UA EN RU
Ночные морозы и туман днем: синоптик предупредила, чего ждать 19 декабря Иллюстративное фото: туман в Киеве (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

19 декабря в Украине сохранится сухая погода с туманами и небольшими морозами. Однако синоптики предупреждают, что после Рождества страну может накрыть ощутимое ночное похолодание до -12 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Синоптики прогнозируют, что 19 декабря в Украине погода будет довольно типичной для середины декабря: холодно, без серьезных осадков и с незначительными колебаниями температуры воздуха.

При этом в некоторых регионах возможны туманы, которые могут затруднять видимость на дорогах, поэтому водителям стоит быть внимательными. Это касается Левобережья, западных областей и Житомирщины - особенно ночью и утром.

Температура воздуха будет колебаться от легкого мороза до слабого плюса: ночью и утром прогнозируют около 0...-2 °C в северных регионах, а днем - от -2 до +8 °C.

Самые высокие дневные показатели вероятны на юге и западе страны - там воздух прогреется до +3...+8 градусов.

В Киеве также без осадков, около -2 градусов.

19 декабря ветер будет слабым, переменных направлений, 3-8 м/с.

Когда ожидается изменение погоды

Впрочем, по словам Диденко, главные изменения еще впереди. Уже с 25-26 декабря в большинстве регионов ожидается более ощутимое похолодание. Речь не об экстремальных морозах, однако в ночные часы температура может опускаться до -7...-12 градусов.

Наталья Диденко говорит, что до этих дат еще возможны уточнения прогноза, но игнорировать сигнал не стоит. Украинцам она посоветовала заранее позаботиться о дополнительном утеплении домов, проверить отопительные приборы, а также подготовить автомобили к холодным ночам. Лучше сделать это заранее, чем встретить мороз неожиданно.

Ночные морозы и туман днем: синоптик предупредила, чего ждать 19 декабря

Напомним, что эксперты УкрГМЦ рассказали, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине.

Также обратите внимание на материал о климатических изменениях, которые больше всего беспокоят ученых: что сейчас происходит с погодой в Антарктиде и может ли таяние ледников иметь опасные последствия для Украины, а также какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода на день Погода в Киеве
Новости
Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії"
Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії"
Аналитика
Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW