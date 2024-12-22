Ночная такая РФ дронами: обломки дрона упали на многоэтажку в Броварах

В ночь на 22 декабря Россия в очередной раз атакует Украину дронами. В частности, произошло падение обломков на дом в Броварах Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики и Telegram Киевской областной военной администрации.

По данным местных каналов, состоялось попадание дрона россиян по многоэтажке. Некоторые писали, что БпЛА только задел крышу, а не влетел прямо. После этого возник пожар. На кадрах, которые публикуют в сети, видно огонь на крыше.

Между тем в КОВА опровергли информацию и уточнили, что пожар возник в результате падения обломков БпЛА.

"В одном из населенных пунктов области в результате падения обломков сбитой вражеской цели произошло возгорание крыши 25-этажного жилого дома", - рассказал начальник КОВА Руслан Кравченко.

Он добавил, что информации о пострадавших и погибших не было. Сейчас оперативные службы проводят эвакуацию людей, а также приступили к ликвидации последствий атаки. Пожар уже локализован.

Также Кравченко добавил, что более подробная информация будет позже.