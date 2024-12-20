Пожары, под ударом БЦ и тепломагистраль: репортаж из Голосеевского района Киева
Из-за ракетной атаки РФ в ряде локаций в Киеве упали обломки, вызвав пожары. Впрочем, больше всего пострадал Голосеевский район, где есть погибший, повреждены офисные здания, горели машины и повреждена тепломагистраль.
РБК-Украина в материале ниже в репортаже рассказывает, что известно о последствиях атаки в Голосеевском районе столицы.
В результате падения обломков в районе загорелись 5 автомобилей. Повреждено дорожное покрытие и тепломагистраль с последующей разгерметизацией. Пожар ликвидирован.
Впрочем, из-за повреждения трубы без тепла сейчас 630 жилых домов, 16 лечебных учреждений, 17 школ и 13 детских садов. Бригады "Киевтеплоэнерго" уже начали работать над ликвидацией последствий масштабного повреждения.
Также в Голосеевском районе был обнаружен 1 погибший, один человек пострадал.
По другому адресу упали обломки, в результате чего, произошло возгорание в одном из зданий на 13-м этаже. Произошел обвал конструкций, из-за чего вход на 15 этаж завален, продолжается разбор конструкций. Местные власти сообщают, что там могут быть заблокированы люди. Ведется поиск. Пожар локализован на площади 60 кв. м.
РБК-Украина побывало на месте происшествия. Как стало известно, повреждения получил бизнес-центр "Торонто", который находится возле метро "Олимпийская" в центре Голосеевского района на улице Большой Васильковской.
В БЦ выбило окна и поврежден фасад, а также значительно повреждена крыша. Это можно увидеть из кадра с дрона, опубликованного ГСЧС г. Киева.
Фото: поврежденное офисное здание в Голосеевском районе столицы (facebook.com/DSNSKyiv)
Отметим, что напротив поврежденного БЦ "Торонто" находится историческое здание - костел Святого Николая. Церковь была сконструирована в 1899-1909 годах. Построена в готическом стиле. Сам костел не поврежден.
Среди прочего, в Голосеевском районе задерживается общественный транспорт. Как сообщили в "Киевпасстрансе", речь идет о задержке движения троллейбусов №19, 31 и автобусов № 20, 25. Задержка наблюдается по ул. Антоновича в направлении ул. Федорова. Там сейчас перекрыто движение.
Киевляне также помогают службам ликвидировать последствия ракетной атаки.
В Голосеевском районе работники коммунальных служб вместе с киевлянами убирают город от последствий российской ракетной атаки, расчищая улицы от стекла и обломков.
Ракетная атака на Киев
Напомним, что после ночной атаки "Шахедами" по Украине, в том числе по Киеву, враг решил комбинированно ударить ракетами по Киеву. Около 07:00 утра россияне, предварительно, выпустили по городу 8 ракет. Враг, вероятно, применил аэробаллистические ракеты "Кинжал" с бортов МиГ-31К и баллистические ракеты типа Искандер/KN-23.
Обломки упали не только в Голосеевском районе, но и в Соломенском и Шевченковском и т д. Всего пока известно об 1 погибшем человеке и 10 пострадавших, есть госпитализированные. Больше об атаке на Киев - в материале РБК-Украина.
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