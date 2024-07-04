Ночная воздушная атака: в Киеве были слышны взрывы, работала ПВО

Сигнал тревоги раздался в столице около 4:13.

В администрации призвали жителей и гостей Киева срочно отправляться в укрытие гражданской защиты.

После этого в городе были слышны взрывы.

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что на подступах к Киеву и в области работают силы и средства противовоздушной обороны.

Отметим, что, кроме Киева, воздушная тревога также продолжается с позднего вечера в нескольких областях. Причиной является очередная атака противника с применением ударных беспилотников типа "Шахед".

Данные о движении дронов-камикадзе

Так, в 04:36 в командовании Воздушных сил ВСУ предоставили новые данные о движениюи "Шахедов":

дроны-камикадзе южнее Киева направляются на запад,

вражеские БпЛА фиксируются на границе Сумской и Черниговской областей - курс западный/юго-западный,

ударные беспилотники в южной части Харьковской области направляются на юг.

Отбой тревоги

Уже в 04:51 в столице объявили об отбое воздушной тревоги.

"Просим внимательно следить за сообщениями и, в случае объявления тревоги, вернуться к укрытию", - добавили в администрации.

Ночная атака дронов

Ранее сообщалось, что 3 июня вечером в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за атаки "Шахедов", которые заходили в небо страны с северного направления.

Позже стало известно о работе ПВО в Киевской области.