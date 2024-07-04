Ночная воздушная атака: в Киеве были слышны взрывы, работала ПВО

В Киеве этой ночью была объявлена воздушная тревога из-за очередной российской воздушной атаки. После этого в столице были слышны взрывы, идет работа сил и средств ПВО из-за фиксации дронов-камикадзе врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА) и собственного корреспондента.
Сигнал тревоги раздался в столице около 4:13.
В администрации призвали жителей и гостей Киева срочно отправляться в укрытие гражданской защиты.
После этого в городе были слышны взрывы.
Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что на подступах к Киеву и в области работают силы и средства противовоздушной обороны.
Отметим, что, кроме Киева, воздушная тревога также продолжается с позднего вечера в нескольких областях. Причиной является очередная атака противника с применением ударных беспилотников типа "Шахед".
Так, в 04:36 в командовании Воздушных сил ВСУ предоставили новые данные о движениюи "Шахедов":
Уже в 04:51 в столице объявили об отбое воздушной тревоги.
"Просим внимательно следить за сообщениями и, в случае объявления тревоги, вернуться к укрытию", - добавили в администрации.
Ранее сообщалось, что 3 июня вечером в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за атаки "Шахедов", которые заходили в небо страны с северного направления.
Позже стало известно о работе ПВО в Киевской области.
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