UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нічна повітряна атака: у Києві було чути вибухи, працювала ППО

Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві цієї ночі була оголошена повітряна тривога через чергову російську повітряну атаку. Після цього в столиці було чути вибухи, триває робота сил та засобів ППО через фіксацію дрони-камікадзе ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА) та власного кореспондента.

Сигнал тривоги залунав у столиці близько 04:13.

В адміністрації закликали жителів та гостей Києва терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Після цього в місті було чути вибухи.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що на підступах до Києва та в області працюють сили та засоби протиповітряної оборони.

Зауважимо, що окрім Києва, повітряна тривога також триває від пізнього вечора у кількох областях. Причиною є чергова ворожа атака із застосуванням ударних безпілотників типу "Шахед".

Дані про рух дронів-камікадзе

Так, о 04:36 у командуванні Повітряних сил ЗСУ надали нові дані щодо руху "Шахедів":

  • дрони-камікадзе південніше Києва прямують на захід, 
  • ворожі БпЛА фіксуються на межі Сумської та Чернігівської областей - курс західний/південно-західний,
  • ударні безпілотники в південній частині Харківської області прямують на південь.

Відбій тривоги

Вже о 04:51 в столиці оголосили про відбій повітряної тривоги.

"Просимо уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття", - додали в адміністрації.

Нічна атака дронів

Раніше повідомлялося, що 3 липня ввечері у кількох областях України оголосили повітряну тривогу через атаку "Шахедів", які заходили в небо країни з північного напрямку.

Пізніше стало відомо про роботу ППО у Київській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПовітряна тривогаАтака дронів